Permessi per assistere lo zio disabile ma va alle Cayman, licenziata una dirigente medico

Mentre godeva di permessi e congedi straordinari retribuiti per assistere uno zio disabile, è andata in vacanza con il marito alle isole Cayman. Di questo è accusata una donna, dirigente medico dell’ospedale di Porretta Terme, sull'Appennino bolognese, denunciata dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato.

I permessi erano stati presi tra il 2016 e il 2018 in periodi in cui il parente era ricoverato in strutture pubbliche, circostanza che tra l’altro, per legge, ne fa perdere il diritto. Con accertamenti in un’agenzia viaggi e sentendo testimoni è stato ricostruito poi che lo scorso anno, tra marzo e giugno, la dipendente dell’Ausl era andata in vacanza utilizzando 20 giorni di congedo straordinario. Durante il periodo all’estero le condizioni dello zio si sono aggravate fino alla morte e si è scoperta l’ingiustificata assenza dal lavoro, con conseguente avvio di procedimento disciplinare. Denunciato anche il marito, anch’egli medico. A quest’ultimo la fiamme gialle, coordinate dal pm Tommaso Pierini, contestano truffa e falso ideologico perchè, nel tentativo di regolarizzare la posizione della moglie, avrebbe rilasciato un certificato medico falso. Gli esiti dell’indagine saranno segnalati anche alla Procura della Corte dei conti, per valutare il danno erariale.

La dirigente medico dell’ospedale di Porretta Terme indagato per aver preso permessi per assistere uno zio disabile, mentre invece era in vacanza, è stato licenziato. Lo riferisce l’Ausl di Bologna, che nell’estate 2018, «ha avviato da subito un procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa, sulla base delle gravi inadempienze rilevate, e nei confronti del marito, anch’egli medico». Contemporaneamente è stata segnalata la vicenda alla Procura di Bologna, «collaborando strettamente, nel corso delle relative indagini, con la Guardia di Finanza».

«Il procedimento disciplinare - si spiega - stante la gravità delle responsabilità accertate in capo alla dottoressa, si è concluso con un provvedimento di licenziamento senza preavviso, con decorrenza 3 dicembre 2018. Il secondo procedimento disciplinare avviato nei confronti del marito della stessa è esitato in un provvedimento amministrativo, anch’esso già eseguito». L’Azienda Usl «segue con attenzione il prosieguo della vicenda giudiziaria riservandosi ulteriori azioni a propria tutela», conclude».