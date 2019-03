(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "La proposta di legge sulla facile diffusione delle armi in Italia non solo è arrivata in Parlamento, ma è stata persino già assegnata in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Siamo ben felici di sapere che, malgrado le 70 firme, la Lega sia contraria. Meglio così, abbiamo chiuso un tema prima ancora di aprirlo. Perché come ha detto già Luigi Di Maio: noi un Paese con la libera circolazione delle armi non lo vogliamo. E non lo vogliono gli italiani". E' quanto si legge in un post su facebook del M5S.