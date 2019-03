(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAR - "Tenetevi lontani dal confine e state distanti almeno 300 metri dalla barriera difensiva". Questo l'appello che l'esercito israeliano ha rivolto nel pomeriggio ai residenti di Gaza in vista delle manifestazioni di domani per il 'Land Day' ad un anno di distanza dall'inizio delle 'Marce del Ritorno'. "Lo Stato di Israele - ha detto il colonnello Iyad Sarhan - è determinato a continuare a proteggere i suoi cittadini e non tollererà alcun lancio di razzi o atti di terrorismo. Ognuna di queste violazioni innescherà una severa reazione".