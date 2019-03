Anarchici, timori a Torino per corteo

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Auspico che sia un corteo tranquillo, e che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. Torino deve avere la ribalta nazionale per altre questioni". Lo afferma all'ANSA il prefetto di Torino, Claudio Palomba, alla vigilia della manifestazione degli anarchici sotto la Mole. "Non vorrei si replicasse il pomeriggio del 9 febbraio", gli anarchici che assaltarono un bus di linea durante un corteo che mise la città a ferro e fuoco. "Auspico un corteo tranquillo, che i toni rimangano nel confronto civile". La manifestazione partirà alle 15 dalla stazione di Porta Nuova. Gli anarchici, provenienti dall'Italia e dall'estero, si raggiungeranno corso Vittorio da Campus Einaudi, piazza Benefica, Porta Palazzo, largo Saluzzo e parco del Valentino. "Blocchiamo la città. Arriveremo in tanti", promettono. Ingente il dispositivo delle forze dell'ordine. Per limitare eventuali disagi, i tram saranno gestiti con bus. Le linee che attraversano il centro potrebbero subire limitazioni. Alcune linee saranno soppresse.