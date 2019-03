Scomparso runner nel Biellese

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Sono senza esito le ricerche del soccorso alpino, nel Biellese, di Maurizio Fenaroli, runner 43enne uscito di casa per una corsa in montagna, sabato scorso, e scomparso. Della sua assenza nessuno si è accorto fino a questa mattina, quando i famigliari ne hanno denunciato il mancato rientro, perché l'uomo vive da solo. Le ricerche in Valle Cervo, nella zona del Comune di Montesinaro. Si tratta di un intervento estremamente complicato perché l'uomo non ha lasciato alcuna traccia dei suoi spostamenti e trattandosi di un atleta appassionato di corsa in montagna potrebbe aver coperto ampie porzioni di territorio e trovarsi molto lontano dal punto di partenza. Dopo uno studio dei versanti con la cartografia digitale, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco si sono spostati sul terreno iniziando a cercare lungo i principali sentieri e sorvolando i versanti in elicottero.