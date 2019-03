Trafficante latitante preso in Spagna

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - I militari del comando provinciale di Genova della guardia di finanza hanno rintracciato in Spagna Touray Lamin, 43 enne enne gambiano, latitante da 10 anni e condannato dal Tribunale di Milano nel 2011 per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso, con l'aggravante della transnazionalità. Catturato a Girona (Spagna) dalle autorità di polizia locale in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria milanese, è stato estradato in Italia e associato alla Casa Circondariale di Roma Civitavecchia. Dovrà scontare una pena residua di 11 anni e 6 mesi di reclusione. La latitanza di Touray Lamin era iniziata nel 2009, quando era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'autorità giudiziaria lombarda, scaturita da un'indagine antidroga del gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova.