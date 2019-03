(ANSA) - BRATISLAVA, 30 MAR - Gli slovacchi oggi alle urne per scegliere chi sara' il loro presidente per i prossimi cinque anni. Nel ballottaggio si sfidano l'avvocatessa liberale Zuzana Caputova e il diplomatico tradizionalista Maros Sevcovic. Secondo i sondaggi la favorita e' Caputova che ha ottenuto nel primo turno il 40,57% dei voti, mentre il suo rivale Sevcovic il 18,66%. Gli elettori possono votare oggi fino alle ore 22. Il risultato sara' reso noto in nottata. In Slovacchia l'elezione diretta del presidente e'stata introdotta nel 1999. Se Caputova vincerà al ballottaggio sara' la prima donna presidente nella storia della Slovacchia. Il mandato dell'attuale presidente Andrej Kiska si conclude a meta' giugno.