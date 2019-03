Torna il caldo ed è orto mania per 6 italiani su 10

Con l’arrivo del caldo è orto-mania per 6 italiani su 10 (62%). Una passione diffusa ormai anche tra i giovani e tra persone senza pollice verde che si cimentano nella cura di verdure, piante e fiori in giardini, balconi, terrazzi e orti. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della giornata dedicata all’orto in città nel mercato di Campagna Amica a Roma, dove dei tutor svelano i segreti dell’orto perfetto con dimostrazioni pratiche sul campo.

Quest’anno, la Coldiretti stima un balzo del 6,3% delle superfici coltivate a orti familiari, per raggiungere i 174 milioni di metri quadrati. Il comune denominatore è la passione per il lavoro all’aria aperta, la voglia di vedere crescere qualche cosa di proprio, il gusto di mangiare prodotti freschi e di stagione, ma anche in alcuni casi di risparmiare senza rinunciare alla qualità. L’investimento per realizzare un orto a terra di 20 metri quadrati è intorno ai 250 euro 'chiavi in manò, con terriccio, vasi, concime, attrezzi, reti per delimitare le coltivazioni, sostegni vari, sementi e piantine. Per coltivare su terrazzi e balconi, invece, bastano, poche decine di euro. Occorre seguire alcune regole per ottenere buoni risultati; vale a dire individuare lo spazio giusto e la stagionalità, conoscere il tipo di terra, scegliere bene semi e piantine e garantire la giusta disponibilità di acqua, con un occhio attento a non sprecarla. Un hobby, ricorda Coldiretti, sostenuto dal bonus verde del 36% che nel 2019 offre la possibilità di richiedere la detrazione fiscale Irpef per la sistemazione di giardini e terrazzi per un massimo di 5 mila euro di spesa. Oltre che per la manutenzione di giardini e aree aperte, la detrazione spetta anche per le spese sostenute al fine di realizzare coperture a verde e giardini pensili.