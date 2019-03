Torna l'ora legale, ricordatevi di spostare avanti le lancette

Stanotte mano alle lancette. Nella notte tra sabato e domenica torna l'ora legale: gli italiani dovranno spostare come di consueto l'orario in avanti di un’ora, passando direttamente dalle 2:00 alle ore 3:00. La convenzione, adottata per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo, durerà fino a domenica 27 ottobre.

Adottata per la prima volta in Italia durante la prima guerra mondiale, nel 1916, l’ora legale permette di risparmiare ogni anno un centinaio di milioni di euro sulla bolletta energetica. L'ora solare tornerà nella notte tra il 26 e il 27 ottobre.

Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce. Sono gli alimenti, secondo Coldiretti, che possono aiutarci ad attutire il «jet lag» da cuscino, provocato dal passaggio dall’ora solare a quella legale, che colpisce 1 italiano su 5.

«Il cambiamento dell’orologio incide sulla qualità del sonno - evidenzia Coldiretti - con il rischio di ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare ed è quindi importante favorire in ogni modo un corretto riposo e l'alimentazione gioca un ruolo strategico, infatti, ci si addormenta difficilmente sia a digiuno sia in caso di eccessi alimentari con cibi pesanti o con sostanze eccitanti».

«La battaglia per il riposo notturno si perde - sottolinea la Coldiretti - se si eccede con cioccolato, cacao, the e caffè, oltre ai superalcolici che inducono un sonno di qualità cattiva con risveglio al mattino. A cena è fondamentale evitare cibi troppo salati o speziati per cui meglio fare a mano di piatti con curry, pepe o paprika»