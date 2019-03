Chiusi 2 barconi-ristoranti sul Tevere

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Chiusi a Roma due barconi-ristorante sul Tevere per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. La decisione dell'Autorità sanitaria è arrivata in seguito ai controlli dei carabinieri del Nas che nei due ristoranti galleggianti hanno trovato alimenti privi della prevista tracciabilità e omessa applicazione del piano di autocontrollo. I militari hanno sequestrato 200 chili di alimenti per un valore di 3.500 euro, ai titolari delle società sono state contestate sanzioni amministrative per 5.500 euro. Nel corso dei controlli è stato anche accertato l'abusivo ampliamento della superficie autorizzata, realizzata con l'aggiunta di chiatte galleggianti, e un'area adiacente alla zona di preparazione pasti interna ad un battello adibita ad improvvisato alloggio di un addetto alla gestione dell'imbarcazione, in assenza di requisiti minimi e di adeguate condizioni di abitabilità.