Del fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio ha indotto oggi il pilota di un Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli a chiedere alla torre di controllo dell’aeroporto «Antonio Canova», di Treviso, l'attivazione del piano d’emergenza.

Il volo, che trasportava 170 passeggeri, è arrivato comunque regolarmente a Treviso alle 7,54. I vigili del fuoco chiamati ad assistere la manovra hanno ravvisato la perdita d’olio da una turbina e l’aeromobile non potrà perciò ripartire per Napoli.

Ai passeggeri diretti allo scalo partenopeo, tuttavia, è stato messo a disposizione un altro aereo. L’incidente, a quanto si è appreso, non ha provocato ricadute in termini di puntualità e di operatività generale dell’aeroporto «Canova».