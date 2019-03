(ANSA) - PARIGI, 30 MAR - Diverse centinaia di manifestanti gilet gialli sono partiti attorno alle 13:30 dalla Gare de l'Est parigina, diretti al Trocadero, sull'altra riva della Senna, passando davanti alla Tour Eiffel. Nella capitale, a Chatelet, è in corso anche un "maxi picnic" dell'associazione per il diritto all'alloggio, che nel pomeriggio si unirà ai gilet gialli. Primi tafferugli, intanto, ad Avignone, nel sud, designata oggi dai gilet gialli tramite le loro pagine Facebook come sede del "raduno nazionale" numero 20. Il centro è stato vietato alle manifestazione, ma diversi manifestanti hanno infranto il divieto e la polizia ha dovuto evacuare alcune zone. Si è registrato qualche scontro e momenti di tensione, ma ora i manifestanti vengono tenuti fuori dalla zona interessata al divieto. "Con oggi sono 20 weekend che siamo mobilitati, 20 fine settimana consecutivi e senza riposo. E 20 settimane che veniamo criticati": è la protesta del sindacato di polizia Alliance, che attraverso il suo segretario, Frederic Lagache, fa sapere di "non poterne più". (ANSA).