(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Un centinaio di anarchici, arrivati nei giorni scorsi a Torino da Francia, Spagna e Grecia per la manifestazione di oggi, sono stati bloccati in via Aosta dalla polizia, che li sta identificando. Diretti alla stazione di Porta Nuova, nel centro del capoluogo piemontese dove confluiranno anche gli anarchici che si stanno raccogliendo in altri punti della città, alcuni di loro erano travisati.