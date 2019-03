Toti, 'per politica nuova io ci sono'

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - "Se qualcuno vorrà mettersi in discussione per una politica e un'Italia nuova io ci sono, ma per guardarci negli occhi e dirci che va tutto bene così, io preferisco continuare a occuparmi della mia Liguria". Lo dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti replicando alle critiche sull'assenza all'assemblea di Forza Italia, da cui gli è arrivato anche un esplicito attacco di Silvio Berlusconi. "Continuiamo a dire che va bene tutto così", "che chi dice qualcosa di diverso semplicemente vuole contestare" Non si parla, segnala Toti, "del perché abbiamo perso tanti voti", "i 5 stelle sono al Governo", o "perché la Lega prende 4 volte i nostri voti, come se chi sale su un palco e parla" "non avesse una responsabilità, qualcosa da farsi giustificare" o "se ci riesce da proporre per cambiare".