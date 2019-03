Aninsei, abilitazioni o paritarie chiuse

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Senza nuove abilitazioni all' insegnamento le paritarie chiuderanno: è il grido dall'allarme lanciato, oggi a Milano, al convegno di Aninsei, l'Associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e istruzione. Il presidente Luigi Sepiacci denuncia che "è grave il depauperamento che abbiamo dovuto subire a causa della Legge sulla Buona Scuola". "Le varie direzioni regionali già stanno mettendo in mora le nostre scuole, annunciando di volere ritirare loro la parità se non si dovessero dotare entro breve di docenti già abilitati- conclude il presidente - ma se i docenti abilitati non ci sono oggi sul mercato del lavoro, l'unica strada percorribile è quella di consentirci di formarli direttamente noi, anche attraverso strumenti quali l'apprendistato professionalizzante di alta formazione".