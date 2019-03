Francescani, ad Assisi un evento storico

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 MAR - Il custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, e l'intera comunità francescana, "dopo la storica giornata di ieri, ringraziano la Rai, dall'amministratore delegato al direttore del Tg1, le forze dell'ordine, i volontari, le associazioni e quanti, attraverso il proprio contributo, si sono adoperati per renderla indimenticabile". E' quanto riferisce il direttore della Sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato, dopo la consegna della Lampada della Pace al re di Giordania, accompagnato dalla moglie Rania, alla presenza, fra gli altri, di Giuseppe Conte, Angela Merkel, Antonio Tajani. "Un grazie - prosegue - ai cittadini di Assisi e alla Città che ha contribuito con generosità a un evento storico. Infine, bella è stata la partecipazione di oltre 50 ambasciatori. Grazie anche a Andrea Bocelli per la sua presenza". "È necessario oggi più che mai guardare a chi si rende strumento di pace per l'umana convivenza", aggiunge padre Fortunato.