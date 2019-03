Neonata con pertosse deceduta a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - Una neonata di 20 giorni affetta da pertosse è morta nel pomeriggio di ieri nel reparto di Rianimazione pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola a Bologna. Lo comunica, in una nota, la stessa struttura. La piccola, della provincia di Parma, era arrivata con i genitori una settimana fa all'Ospedale dei bambini per un'infezione delle vie respiratorie. Vista l'età e le condizioni, la paziente era stata presa in carico dagli specialisti neonatologi del reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Parma che hanno riscontrato il germe della pertosse quale causa dell'infezione alle vie respiratorie. Nella prima mattinata di ieri dopo un immediato e improvviso peggioramento delle condizioni si è reso necessario il trasferimento alla Rianimazione pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, dove la piccola è deceduta poco dopo l'arrivo. L'Azienda Usl di Parma ha avviato come di prassi un'indagine epidemiologica volta a stabilire la natura del contagio.