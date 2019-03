Salvini al Congresso delle famiglie: «Non sono qui per togliere diritti a qualcuno. La 194 non si discute»

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia di Verona dove è intervenuto al Congresso mondiale delle Famiglie. Ad accoglierlo una folla numerosa, che gridava «Matteo, Matteo!», mentre una esigua minoranza rispondeva «Vergogna!». "Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione", ha detto riferendosi alla legge sull'aborto. «Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino», rispondendo al sottosegretario Vincenzo Spadafora, il quale in una intervista al «Fatto quotidiano» aveva escluso in futuro nuove alleanze del M5S con la Lega. "Io sono un uomo di sostanza, e se il Santo Padre condivide la sostanza...» in risposta a chi gli chiedeva cosa pensasse delle parole di Papa Francesco che ha parlato dell’evento la cui «sostanza è corretta ma il metodo è sbagliato». «Dal mondo del giornalismo, e lo dico da giornalista, su questo convegno c'è stato un mix di ipocrisia, benpensantismo, malafede» e poi «Secondo me c'è un business organizzato dei manifestanti perchè sono sempre gli stessi. Le femministe parlano di diritti delle donne e fanno finta di non vedere quale è il primo reale pericolo per le donne che non è il Congresso ma è l’estremismo islamico per cui la donna vale meno che zero, ed è perpetrato da chi vuole venire qui in Italia». «Combatterò fino a che campo una pratica disumana, barbara e tribale come la pratica dell’utero in affitto, della donna bancomat, forno a microonde». «Leggevo oggi La fattoria degli animali di Orwell perchè stiamo vivendo oggi il pensiero unico, lo psicoreato, il ministero della verità, la neolingua. Oggi parlare di mamme e papà sarebbe uno psicoreato». «Non è normale che si parli di mamme e papà con i carabinieri fuori», ha concluso.

Meloni: "Noi impresentabili? Impresentabili sono coloro che sono a favore dell’utero in affitto"

Ci hanno definiti retrogradi, sfigati, oscurantisti, impresentabili, ma impresentabili sono coloro che sono a favore dell’utero in affitto e chi tenta di bloccare lo sviluppo di ragazzini di 11 anni (con il farmaco Gender, ndr).». Lo ha detto il segretario di Fdi Giorgia Meloni al Congresso Mondiale delle famiglie di Verona. «Retrogradi sono quelli che - ha aggiunto - vogliono che torni la censura in Italia facendo sì che un appuntamento come questo non possa essere celebrato. Sull'aborto voglio dire che molte abortiscono perchè non hanno alternative, allora non è autodeterminazione che c'è quando si può fare un’altra scelta».

Bilaterale oggi a Verona tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari della Famiglia e della Gioventù dell’Ungheria, Katalin Novak. Al centro del colloquio le misure del governo Orban su famiglia e natalità e le proposte di Fratelli d’Italia per invertire il trend demografico in Italia e in Europa, tra cui la necessità di inserire il sostegno alla natalità tra le priorità del bilancio comunitario. «L'Ungheria spende il 5% del Pil nei nuclei famigliari e grazie a questo investimento i risultati stanno arrivando. E’ un modello che Fratelli d’Italia vuole seguire e importare anche in Italia. L’Ungheria di Orban è uno dei protagonisti dell’alleanza europea per la famiglia e la natalità che sta nascendo in Europa e della quale Fratelli d’Italia fa parte. Le prossime elezioni europee del 26 maggio saranno uno spartiacque decisivo per costruire un’Europa che mette al centro la difesa della vita, l'incentivo alla natalità e la libertà educativa», ha detto il presidente di FdI Giorgia Meloni.

Di Maio: "A verona ci sono dei fanatici"

«A Verona ci sono dei fanatici. Qui si guarda al futuro». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Cinecittà dove è in corso la manifestazione "Oggi protagonisti", l’evento organizzato dall’Agenzia nazionale per i giovani cui partecipano 600 giovani di tutta Italia. «Si parla tanto di famiglia. Noi teniamo tanto alla famiglia e siamo tanto preoccupati perchè non si fanno figli. Ma mentre a Verona si affronta il tema con l'odio verso il prossimo e la discriminazione, dicendo che la donna deve stare a casa per favorire la crescita demografica, qui guardiamo al futuro con politiche per i giovani, per il lavoro, per favorire contratti a tempo indeterminato. A Verona ci sono fanatici, c'è uno stile medievale. Qui si guarda al futuro», sostiene Di Maio. E aggiunge: «Non c'è contrapposizione tra tipi di famiglie. Tutti abbiamo a cuore l’aiuto alle famiglie e ai giovani. Da cattolico dico che la famiglia è sacra come la libertà della donna, dei giovani, come il bisogno di agire senza discriminazioni ed odio». «A Verona c'è uno stile medievale. Qui si sta guardando al futuro». ha concluso Luigi Di Maio spiegando che «non c'è contrapposizione tra tipi di famiglie. Tutti abbiamo a cuore l’aiuto alle famiglie e a i giovani». «Salvini legga bene le deleghe: Spadafora non c'entra. Quella sulle adozioni è in capo al ministro Fontana ed al presidente del Consiglio», ha poi detto ribattendo a Matteo Salvini.