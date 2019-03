Caritas:Roma,più italiani chiedono aiuto

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Oltre 11 mila persone accolte nelle mense nel 2018. E' uno dei dati che fotografa l'attività della Caritas Diocesana di Roma. Nella Capitale "cresce il numero di situazioni di grave disagio economico e si acutizzano situazioni di emarginazione ed esclusione sociale legate alla solitudine", segnala la Caritas. Che, in ambito sanitario, evidenzia la crescita del "numero di famiglie italiane che chiede assistenza per l'acquisto di medicinali e per le cure odontoiatriche". Il rapporto "Caritas in cifre" illustra l'attività svolta in 52 realtà tra ostelli, comunità, case famiglia e mense sociali che operano a supporto delle comunità coordinandosi con i 146 centri parrocchiali. Nel 2018 sono stati ospitati 2 mila senza dimora, famiglie, vittime di tratta e violenza; curati 4 mila malati indigenti;incontrati e sostenuti 15 mila detenuti. Tra le persone che si sono rivolte per disagi di tipo economico o sociale ai centri di ascolto Caritas, gli italiani sono più degli stranieri: il 51% contro il 47% del 2017.