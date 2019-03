(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non date le armi alle persone, dategli il lavoro, se siete capaci", ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti alla presentazione del logo della lista per le Europee. "I dati economici del Paese sono drammatici. Penso in particolare a chi governa, al ministro Salvini, ma non solo", ha premesso Zingaretti,