Bimbi maltrattati all'asilo,arrestate maestra e bidella: "Clima di terrore"

Un clima di vero e proprio terrore. E’ quello che si era instaurato, secondo quanto ha riferito la Polizia di Stato, in un asilo di Lamezia Terme a causa dei maltrattamenti subiti da alcuni bambini da parte di una maestra di 59 anni e di una bidella di 63, due operatrici scolastiche tutt'altro che alle prime armi.

C.R. e P.M. (delle due sono state diffuse soltanto le iniziali) sono state arrestate e poste ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura, con l’accusa di maltrattamenti aggravati, documentati nelle videoregistrazioni effettuate dalle telecamere installate di nascosto dal personale del Commissariato di Lamezia Terme dopo che le mamme di due bambini avevano espresso ai poliziotti il sospetto che i loro figli fossero vittime di maltrattamenti ad opera di un’insegnante dell’asilo. Gli accertamenti investigativi, protrattisi per quasi due mesi, oltre a riscontrare ampiamente quanto denunciato dalle due madri, hanno consentito di acquisire elementi in merito ai maltrattamenti messi in atto ai danni dei bambini non solo ad opera dell’insegnante ma anche da parte della bidella.

Il Commissariato di Lamezia ha riferito di «ricorso sistematico alla violenza, sia psicologica che fisica» da parte della maestra e della collaboratrice scolastica ai danni dei bambini loro affidati, di età compresa fra i 3 e i 5 anni, comportamento attuato, hanno fatto rilevare gli investigatori, quale usuale metodo educativo. I bambini sarebbero stati costretti ad assumere cibo, strattonati, percossi, minacciati, anche con il ricorso ad una bacchetta di legno sbattuta energicamente sulla cattedra, e gravemente ed immotivatamente puniti, con l’imposizione a stare seduti o isolati dagli altri compagni.

Nelle immagini registrate dalla polizia si vede una bambina che viene strattonata per un braccio ed un altro che, per punizione, viene costretto a stare in piedi ed esposto al sole davanti ad una finestra. Alcuni bambini, inoltre, per periodi di tempo spesso superiori ai 30 minuti ed anche più volte nell’arco della stessa mattinata, venivano costretti, con urla spropositate ed immotivate e frasi offensive, a rimanere immobili, seduti su una panca, in modo che, spaventati, non osassero muoversi. Insomma, tutt'altro che i metodi dolci e scevri da qualsiasi approccio violento che dovrebbero essere adottati quando si ha a che fare con bambini così piccoli.