Questore, bloccata minaccia sicurezza

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - "Volevano condizionare l'intera manifestazione" i 200 anarco-insurrezionalisti, molti dei quali provenienti dall'estero, a cui la polizia ha impedito di prendere parte la corteo di oggi pomeriggio a Torino. "Non avevano intenzione di rispettare le regole - afferma all'ANSA il questore, Francesco Messina - e per questo motivo sono stati bloccati e identificati. Verranno denunciati perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale atto a offendere", tra cui bocce di ferro, spranghe. Il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha telefonato al questore di Torino, Francesco Messina, complimentandosi per il buon esito del dispositivo di sicurezza in occasione dell'imponente manifestazione anarchica. "Abbiamo garantito la sicurezza dei torinesi in una giornata davvero complessa", commenta all'ANSA il questore Messina, che estende in complimenti "a tutti i funzionari che hanno diretto il servizio e a tutti gli uomini che vi hanno preso parte. Ho una squadra di fuoriclasse".