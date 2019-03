Gaza: Israele riapre valico Kerem Shalom

(ANSA) - TEL AVIV, 31 MAR - Malgrado il lancio di razzi della scorsa notte da Gaza verso il Neghev, Israele ha riaperto oggi il valico commerciale di Kerem Shalom con la Striscia. Lo riferiscono i media locali, secondo cui quel valico era stato chiuso giorni fa in seguito al lancio da Gaza di un razzo che aveva colpito una casa a breve distanza da Tel Aviv ed aveva provocato il ferimento di diversi civili. Da stamane, nel contesto di intese messe a punto da mediatori egiziani, Israele autorizza l'ingresso a Gaza attraverso Kerem Shalom di merci e di combustibile per la centrale elettrica della Striscia. Secondo la stampa palestinese, Israele si è impegnato anche ad estendere l'area marina in cui i pescatori di Gaza sono autorizzati a trovarsi.