Stalking, 18enne esaspera donna sposata

Appostamenti a casa, sul posto di lavoro, alla scuola frequentata dai figli, nell'abitazione dei genitori, ma anche pedinamenti, inseguimenti in macchina e persecuzioni sui social network. E' il comportamento di un 18enne residente nel Reggiano denunciato dai carabinieri di San Polo d'Enza per stalking: nei suoi confronti il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento a non più di 500 metri da una 36enne reggiana, ma anche dei familiari della vittima. Il giovane era cliente di un supermercato dove la donna lavorava e avrebbe iniziato a molestarla, di persona e online, per mesi. Lo stalking sarebbe andato avanti dalla primavera 2017 e la donna ha dovuto cambiare le abitudini di vita: si è licenziata, non ha più potuto uscire di casa da sola e non ha più potuto utilizzare il suo profilo social. Ha sporto denuncia e, all'esito dell'indagine dei militari, la Procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare.