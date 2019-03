Scontro tra sciatori, un morto a Bormio

- (ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 31 MAR - Uno sciatore di 49 anni è morto questa mattina in uno scontro con un altro sciatore su una pista da sci di Bormio (Sondrio). La vittima si chiama Giovanni Mariani e risiedeva a Vimercate (Monza Brianza), mentre l'altro sciatore, rimasto ferito in modo non grave nella drammatica collisione, avvenuta alle 11, abita invece a Seregno (Monza Brianza). Il magistrato di turno della Procura di Sondrio, Stefano Latorre, informato dell'accaduto ha autorizzato la rimozione del corpo senza vita del 49enne e disposto per domani mattina la ricognizione cadaverica. Mariani, nonostante il disperato tentativo di rianimazione operato inizialmente dagli agenti della Polizia di Stato e poi dall'equipe medica dell'eliambulanza, è spirato dopo circa 15 minuti dalla collisione.