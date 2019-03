Gb: regina pronta a smettere di guidare

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' l'unica persone in Gran Bretagna autorizzata a guidare senza la patente ma le ore dietro al volante di Elisabetta potrebbero essere contate. A quanto apprende il Sunday Times, infatti, dopo l'incidente di Filippo a gennaio la regina avrebbe ceduto alle pressioni del suo team per la sicurezza e deciso di rinunciare a guidare sulle strade del Regno. Una decisione presa controvoglia, tuttavia, perche' la sovrana è nota per essere un'appassionata di motori e, nonostante da quando sia nata ha un autista a sua disposizione è spesso fotografata alla guida di uno dei suoi bolidi: Jaguar, Land o Range Rovers. Per la gioia dei passeggeri. Tutti tranne uno. Pare, infatti, che nel 1998 Elisabetta abbia "terrorizzato" l'allora erede al trono dell'Arabia Saudita, il principe Abdullah, con un giro nelle sue tenute. Elisabetta, 93 anni tra pochi giorni, continuerà comunque a guidare all'interno delle sue proprietà.