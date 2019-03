Conte, nessun attacco alle banche

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - "Non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche... Conserviamoci tutti lucidi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lasciando Palazzo Vecchio e rivolgendosi ai giornalisti che lo incalzavano su questo tema. "Sicuramente adesso dobbiamo varare e licenziare al più presto - ha aggiunto - il decreto per i truffati delle banche. Lo abbiamo detto. C'è solo qualche aspetto tecnico ma sicuramente domani vedo anche il ministro Tria. Va varato al più presto il decreto".