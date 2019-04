Identificati baby vandali Strambino

(ANSA) - TORINO, 1 APR - I carabinieri di Strambino hanno segnalato al Tribunale dei minori di Torino quattro studenti tra i 14 e i 16 anni, residenti a Strambino e Ivrea, che domenica 24 marzo hanno imbrattato la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Strambino. I baby vandali, dopo aver svuotato su pavimento, pareti e panchine l'estintore poco prima rubato dalla carrozza di un treno della linea Aosta-Torino, si sono rapidamente dileguati. Immortalati dalle telecamere di sorveglianza, a nulla è valso il maldestro tentativo di coprirsi il volto al momento dell'ingresso nei locali della stazione. I vandali sono stati riconosciuti dai militari e convocati in caserma con i genitori per la formale contestazione dei reati commessi. I ragazzi nella circostanza hanno ammesso di aver semplicemente agito per "noia e divertimento". I baby vandali sono stati segnalati per furto aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e potrebbero esser obbligati a ripulire e ripristinare lo stato dei luoghi, risarcendo il danno.