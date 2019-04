(ANSA) - ENNA, 1 APR - Un uomo di 51 anni ha ucciso stamane l'ex moglie, 40 anni, a Catenanuova, nell'Ennese, sparandole un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri. L'omicida si chiama Filippo Marraro, titolare di un autolavaggio; la vittima è Loredana Calì. La vittima è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre. E' stato l'ex marito (la coppia si era separata la scorsa estate e ha due figli; l'uomo ne ha un terzo da un precedente matrimonio), a chiamare i carabinieri e a indicare il luogo dell'omicidio. Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma quando è arrivato ha estratto la pistola e ha sparato. Pare che in passato l'uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non l'aveva mai denunciato.