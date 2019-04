Governo: Delrio, economia ferma

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "L'economia è ferma. La disoccupazione torna a crescere. Consumi e fiducia crollano. Solo le tasse aumentano. Ormai anche le più ottimistiche previsioni parlano di una crescita pari a zero nel 2019. Il governo che ha portato l'Italia alla recessione con il sovranismo parolaio e provvedimenti sbagliati ha un'unica strada per evitare che una nuova devastante crisi economica e sociale si abbatta sulle famiglie, sui lavoratori, sui pensionati e sui più deboli: riconoscere gli errori commessi, chiudere con la stagione della propaganda, puntare sugli investimenti e sulla creazione di lavoro. Sarebbe gravissimo e colpevole se queste misure, giorno dopo giorno più urgenti, venissero rinviate perché Lega e 5S non possono "perdere la faccia" prima delle europee". Lo ha dichiarato il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.