Grande attesa per scoperta sui buchi neri, annuncio a giorni

Grande attesa per una scoperta sui buchi neri attesa dalla comunità scientifica di tutto il mondo. Al momento c'è il massimo riserbo sui contenuti, che saranno annunciati il 10 aprile alle 15 italiane in sei conferenze stampa organizzate a Bruxelles, Santiago del Cile, Shanghai, Tokyo, Taipei e Washington. Lo ha reso noto oggi la Commissione Europea, che si prepara a dare l’annuncio da Bruxelles con il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) e il progetto Event Horizon Telescope (Eht). Prevista la presenza del Commissario Europeo per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione Carlos Moedas.

A Taipei per l’Accademia Cinese delle Scienze parlerà James Liao, mentre a Santiago del Cile a dare l’annuncio saranno il direttore del radiotelescopio Alma, Sean Dougherty, e il direttore generale dell’Osservatorio europeo australe (Eso), Xavier Barcons; a Washington ci sarà il direttore generale della National Science Foundation, France Cordova.