Cade ultraleggero: "io quasi miracolato"

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - "Sono quasi un miracolato". Parla dal letto d'ospedale Devis Blanchet, quarantenne sopravvissuto allo schianto dell'aereo ultraleggero in cui ieri, a Torgnon, ha perso la vita il pilota, Corrado Herin, di 53 anni, originario di Fenis, ex campione di slittino e mountain bike. Nel paese della Valtournenche ieri si svolgeva la festa di fine stagione dello sci club dove Herin insegnava, alla presenza anche del figlio di 11 anni. "L'intenzione era di fare loro un saluto e, se c'erano le condizioni, di lanciare i coriandoli". Ricorda Blanchet: "Non c'era segno di avaria al motore, nessun problema di alcun genere fino a quando, invertendo la rotta verso il centro valle, l'aereo è entrato in una vite irreversibile. Ha fatto due, forse tre giri in picchiata. Siamo finiti contro la parete che sta sotto l'impianto di Torgnon. Siamo rimasti appesi tra le rocce e un grosso albero. Ho notato che il mio compagno perdeva molto sangue dalla testa. Ho cercato di raggiungerlo ma levandomi le cinture sono caduto nel buco".