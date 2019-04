Preti Polonia,al rogo libri Harry Potter

(ANSA) - ROMA, 1 APR - In una località del nord della Polonia alcuni preti cattolici durante le funzioni religiose della domenica hanno dato alle fiamme oggetti additati come blasfemi, fra cui volumi della saga di Harry Potter. Lo riferisce la Bbc online. Le immagini del 'falò' nella cittadina di Koszalin, sono state pubblicate su Facebook dal gruppo noto come 'SMS dal Paradiso' e mostrano fra l'altro un ombrellino di 'Hallo Kitty' dato alle fiamme, immagini hindu e una maschera africana. I libri della saga ideata dalla scrittrice britannica JK Rowling sono stati presumibilmente presi di mira per i riti magici descritti nei romanzi.