Busta sospetta, allarme in Municipio

(ANSA) - TORINO, 1 APR - Una busta sospetta, indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, ha fatto scattare l'intervento degli artificieri della polizia a Palazzo Civico. Si tratta di un plico di piccole dimensioni che, sottoposto allo scanner dalla polizia municipale, presta all'interno una pila con dei fili. Gli artificieri hanno già provveduto a mettere in sicurezza la busta, spedita in Comune per posta ordinaria, in attesa di essere rimossa. La seduta del Consiglio comunale è stata chiusa e rimandata alla prossima settimana.