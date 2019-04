Spari davanti a un bar di Cinecittà: due persone gambizzate

Spari in strada alla periferia di Roma. Intorno alle 16 in via Flavio Stilicone a Cinecittà, davanti ad un bar due uomini a bordo di uno scooter hanno esploso colpi arma da fuoco ferendo alle gambe due persone che sono state trasportate in ospedale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina che indagano sull'episodio. Si attende l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici.

I due uomini feriti dai colpi d’arma da fuoco esplosi davanti al bar di via Stilicone a Roma sono stati trasportati in ospedale dall’Ares 118 in codice giallo. Sono stati colpiti alle gambe e non sarebbero in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.