'Stars wars: a new hope' in concerto

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Arriva il 5 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano, per la prima volta in Italia, "Star Wars: A New Hope in concerto", la proiezione del film completo in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra. Il concerto sarà diretto dal Maestro Dirk Brossé. I fan sono invitati a partecipare all'evento indossando il costume del proprio personaggio preferito. "501st Italica Garrison" e "Rebel Legion Italian Base", i fanclub riconosciuti ufficialmente da Lucas Films Ltd., hanno annunciato, tramite la loro pagina Facebook, che saranno presenti all'evento con i loro magnifici costumi, perfetta riproduzione di quelli usati sui set. Sarà possibile farsi un selfie con personaggi come Darth Vader, Kylo Ren, la Principessa Leila, gli Stormtrooper, i piloti di X-Wing, i Jawa o i cavalieri Jedi.