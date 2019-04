Accoltellato in un circolo nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 APR - Un 24enne originario di Salerno e residente a Poviglio (Reggio Emilia) è stato accoltellato nella sala biliardo del circolo Arci Kaleidos nello stesso paese della Bassa reggiana. L'aggressione è avvenuta intorno alle 19,30, davanti agli avventori del circolo. Il fendente è stato sferrato all'addome. Il ragazzo è crollato sulla soglia chiedendo aiuto, mentre l'aggressore si è dileguato subito dopo la violenza, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, prima dell'arrivo dei carabinieri che indagano sull'accaduto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Mara Nuova di Reggio Emilia. Il ragazzo sarebbe in gravissime condizioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'aggressione ed è caccia all'uomo in tutta la provincia.