Conte, su Brexit ci prepariamo a no deal

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Non abbiamo ancora chiarezza sulla posizione del Regno Unito per gestire un processo così complesso" come la Brexit, "per questo anche in Italia ci stiamo preparando alla non auspicata prospettiva no deal. Per questo abbiamo approvato uno specifico decreto legge in materia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker