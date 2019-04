Scuola: ogni 3 giorni distacchi e crolli

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Più di 17 mila edifici scolastici in Italia sono in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta; quasi la metà delle scuole non possiede certificati di abitabilità e solo il 53% ha quello di collaudo statico. Dall'inizio dell'anno scolastico ogni 3 giorni si sono verificati episodi di distacchi e crolli nelle strutture. Una situazione grave quella illustrata in un Rapporto presentato da Cittadinanzattiva e Save The Children che con un Manifesto di nove punti chiedono di superare l'attuale frammentazione delle fonti di finanziamento per la sicurezza delle scuole e il diritto di studenti e docenti di frequentare strutture sicure. L'insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39 giovanissime vittime, è stato ricordato oggi; oltre 250 sono stati i crolli dal 2013. Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo, ha sottolineato la necessità di predisporre un quadro di riferimento unico per la spendibilità dei fondi; oltre 5 miliardi sono stati sbloccati da questo governo.