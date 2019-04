(ANSA) - MOSCA, 2 APR - Un'esplosione è avvenuta nell'area dell'Accademia Militare di Mozhaysky a San Pietroburgo. Una fonte dei servizi di emergenza ha detto alla Tass che lo scoppio si è verificato in una sezione amministrativa. "Quattro persone sono rimaste ferite", ha aggiunto la fonte ma fra queste non si contano studenti. Le ragioni dell'esplosione non sono al momento note.