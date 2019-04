Staccò orecchio al 'rivale', condanna

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Lo scorso agosto, dopo aver sorpreso la sua fidanzata con un altro uomo, ha massacrato entrambi di botte utilizzando una spranga e staccando con un morso un pezzo d'orecchio al 'rivale'. Un'aggressione per la quale stamattina un marocchino di 31 anni è stato giudicato colpevole dal gup del Tribunale di Bologna e condannato, in abbreviato, a una pena di 5 anni e 10 mesi per duplice tentato omicidio, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento. La Procura, invece, aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. L'episodio risale al 28 agosto quando il 31enne, difeso dall'avvocato Savino Lupo, dopo aver litigato con la fidanzata, una 28enne italiana, ed essersi scambiato con lei alcuni sms, si è diretto sotto casa della donna perché convinto di trovarla con un altro uomo.