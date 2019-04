(ANSA) - WASHINGTON, 2 APR - "L'adesione alla Nato della Turchia non e' messa in discussione da una singola questione ma l'impegno ad acquistare i sistemi antimissilistici russi S-400 solleva preoccupazioni molto serie": lo ha detto un alto dirigente del dipartimento di Stato Usa in una conference call alla vigilia del 70/mo anniversario dell'Alleanza Atlantica a Washington. Ieri fonti anonime avevano rivelato che Washington ha deciso di bloccare la consegna degli aerei F35 alla Turchia in risposta alla sua decisione di acquistare gli S-400.