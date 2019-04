Chicago avrà prima sindaca di colore

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Per la prima volta una donna di colore diventerà sindaco di Chicago, succedendo a Rahm Emanuel, ex braccio destro di Barack Obama alla Casa Bianca. Dopo il voto dello scorso febbraio, quando in lizza erano 12 candidati, si scontrano per il ballottaggio due afroamericane, entrambe democratiche: l'ex procuratrice distrettuale Lori Lightfoot, 56 anni, e la consigliera comunale Toni Preckwinkle, 72 anni. La città dell'Illinois diventerà quindi la più grande in America ad eleggere una donna di colore come prima cittadina. Non è la prima volta che Chicago fa la storia: nel 2008 ha già mandato il primo presidente afroamericano, Barack Obama, alla Casa Bianca, e nel 1992 la prima donna afroamericana in Senato, Carol Moseley Braun. Nel 1983, ha eletto il primo sindaco nero, Harold Washington.