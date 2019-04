Scuola, Pd:il governo é contro il sapere

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "La scuola in Italia é sotto attacco da parte della maggioranza e del governo. L'obiettivo é chiaro: distruggere la comunità scolastica, perché M5S e Lega temono il sapere e vogliono distruggerlo". Così la deputata e vicepresidente Pd Anna Ascani, denunciando la mancata risposta a tre interrogazioni sull'uso dei fondi 5-7 miliardi lasciati dai governi precedenti per l'edilizia scolastica. "Hanno abolito la Struttura di missione e tolto quattro miliardi per la scuola nei prossimi 3 anni - ha detto Ascani - e sui vaccini hanno messo le famiglie le une contro le altre. Oggi in Commissione cultura è passato il principio per cui un preside può essere sottoposto a controllo biometrico quando entra a scuola". "Il ritardo nell'emanazione dei decreti sull'edilizia scolastica rischia di far saltare un altro anno - così il deputato Pd Gian Mario Fragomeli -. Le risorse per la messa in sicurezza, l'antincendio e altro ci sono, se succede qualcosa nelle scuole il responsabile sarà il governo gialloverde".