Assalto con esplosivo a bancomat Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 03 APR - Un assalto con esplosivo è stato compiuto verso le 4 del mattino agli sportelli bancomat della sede di Foggia della Banca Popolare di Milano che si trova nella centralissima piazza Giordano. Secondo le prime verifiche il colpo sarebbe fallito, ma sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia per capire se i banditi siano riusciti a portare via il denaro. I ladri hanno piazzato un potente ordigno davanti ai due bancomat che si trovano all'interno della banca, esattamente accanto ai bussolotti di ingresso. L'esplosione è stata violentissima tanto da causare seri danni all'istituto di credito: è crollata la controsoffitatura, le porte di vetro e gran parte degli arredi sono stati distrutti. L'onda d'urto ha fatto saltare anche un terzo sportello bancomat che si trova all'esterno dell'istituto di credito. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza sia della banca che dell'intera zona.