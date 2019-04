Esplosione Parigi: a casa ragazza ferita

(ANSA) - TRAPANI, 3 APR - "Ma siete pazzi, c'è anche un concerto per me". Angela Grignano, la ragazza di 25 anni, rimasta ferita lo scorso 12 gennaio a Parigi in un'esplosione in Rue de Trévise, ieri a tarda sera è rientrata a casa, accolta da una folla in festa. Davanti alla sua abitazione, a Xitta, frazione a 5 chilometri da Trapani, musica, palloncini e una serie di affettuosi abbracci. A portare il saluto della città il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. "Te l'avevo detto che sarei tornata, ed eccomi qua", ha detto Angela rivolgendosi alla nonna in lacrime.