Donna uccisa a Nuoro con un solo colpo

(ANSA) - NUORO, 3 APR - Un solo colpo al collo, mortale. Questo l'esito dell'autopsia eseguita ieri a tarda sera nell'ospedale San Francesco di Nuoro dall'anatomopatologo Vindice Mingioni, sul corpo di Romina Meloni, la donna di 49 anni, uccisa domenica pomeriggio nella casa di Nuoro dal suo ex compagno, Ettore Sini anche lui 49enne, che ha ferito gravemente anche il nuovo convivente della donna, Gabriele Fois, che lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale nuorese. I risultati dell'autopsia saranno disponibili tra 90 giorni. Oggi il corpo di Romina Meloni tornerà nel suo paese d'origine, Ozieri, dove la comunità potrà darle l'ultimo saluto. Ieri Ettore Sini, arrestato qualche ora dopo i fatti a Sassari e rinchiuso nel carcere di Bancali, è stato interrogato dal Gip sassarese nel corso dell'udienza di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere. I Pm Ireno Satta e Riccardo Belfiori a cui il giudice di Sassari ha trasmesso gli atti, hanno chiesto al Gip di Nuoro la misura cautelare in carcere.