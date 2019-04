Moglie malata, Rivlin torna in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 APR - Il presidente di Israele, Reuven Rivlin, ha accorciato la sua visita di stato in Canada ed è subito ripartito per tornare in patria per assistere la moglie, Nechama, ricoverata in ospedale per le complicazioni insorte a seguito di un trapianto di polmone. Le condizioni della first lady israeliana - secondo la presidenza - sono state definite ora 'stabili', anche se Nechama Rivlin è sedata e aiutata nella respirazione nel reparto cure intensive cardio-toraciche dell'ospedale Beilinson di Petach Tikva.