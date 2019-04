Def: Conte, piani e tempi non cambiano

(ANSA) - DOHA, 3 APR - Sul Def le stime arrivate in questi giorni sul Pil italiano "non hanno alterato la nostra pianificazione. Continuiamo sulla nostra strada, rispettiamo le idee altrui ma d'altra parte le idee altrui non sempre sono convergenti". Lo afferma il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti in albergo a Doha. Sull'ok al Def "rispetteremo il termine del 10 aprile, c'è l'ipotesi di deliberare il 9", spiega il premier, che mercoledì 10 sarà al Consiglio Ue sulla Brexit.