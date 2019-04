(ANSA) - MILANO, 3 APR - "I nuovi poteri forti. Come Google Apple Facebook e Amazon pensano per noi" del giornalista e scrittore statunitense Franklin Foer - edito da Longanesi - è il libro vincitore della XV edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Lo ha annunciato oggi a Milano la presidente della Giuria Angela Terzani. Franklin Foer sarà premiato il 18 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, culmine del Festival vicino/lontano, quest'anno alla sua XV edizione, in programma dal 16 al 19 maggio. Del festival si è parlato molto nei giorni scorsi, dopo che il Comune di Udine ha deciso di ridurre i finanziamenti destinati al Premio da 30 mila euro a 10 mila euro.